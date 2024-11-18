Летают круглые сутки: российские военные используют трофейные дроны против ВСУ

Фото, видео: Река Александр/ТАСС; 5-tv.ru

Беспилотники уничтожают силы противника и помогают доставлять снаряды нашим бойцам на передовой.

Российские бойцы не только сбивают дроны противника, но и восстанавливают их, а затем используют в наших интересах — уничтожают силы ВСУ или поддерживают штурмовиков на передовой снарядами. Работу беспилотных расчетов увидел корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Командир с позывным «Горец» показывает, как выглядит напоминание о его втором дне рождения. Старый бронежилет пробит почти насквозь.

«Фортануло, так сказать. Военный фарт все-таки присутствует. Самое главное, что все живы и здоровы. Как видите, сижу живой, здоровый», — заявил военнослужащий ВС РФ с позывным «Горец».

Он руководит подразделением разведчиков, оснащенным дронами. Его бойцы и он сам практически безвылазно на переднем крае. И хотя беспилотники сильно упростили работу, риска меньше не стало. Просто теперь опасности другие.

Современные технологии во всей красе. Микрокомпьютер, еще один процессор, еще одна плата.

Дрон под названием «Баба Яга» может охотиться не только за разведчиками, но и вообще за всем, что привлечет его на поле боя. Подчиненные «Горца» сбили как раз такой.

«Она летела со снарядами от РПГ. Пробили ей луч, она перевернулась, упала вверх ногами. Как видите, сильно не повредилась», — заявил военнослужащий РФ с позывным «Маршал».

«Дронная война» не стихает в небе над западными пригородами Донецка. Особенно жарко в Селидово и Курахово. В воздухе летает все — беспилотники FPV, наблюдатели и даже грузовики. Сбитый гексакоптер починили и превратили в относительно мирный аппарат, который будет носить провизию и патроны нашим бойцам. А вот его близкий «родственник», тоже трофейный, останется минным транспортом.

Дроны летают круглые сутки — вырабатывают батареи, садятся на землю, а на замену им тут же поднимаются в небо другие. В штабе подразделения большие телеэкраны, на которых картинку с фронта видно в режиме реального времени.

«Сейчас мои пилоты наблюдают поселок. Наша задача — зайти в него. Просматривают здания. Потому что в каждом здании может сидеть противник», — заявил военнослужащий ВС РФ.

Когда же противника обнаруживают, на подхвате всегда есть вот человек, который еще до прихода основных сил и без вызова артиллерии может поразить врагов с помощью дрона-камикадзе. Подробностями поделился военнослужащий ВС РФ с позывным «Жнец». Он говорит медленно и смотрит вдумчиво на каждого нового собеседника, словно глядит через монитор своего беспилотника. Представители его очень узкой военной специальности постепенно заменяют простых пехотинцев.

«Сейчас технологии все развиваются и развиваются, и, думаю, дальше мы уже просто перестанем воевать, а будем только управлять чем-то», – считает «Горец».

Впрочем, полностью солдат, передвигающихся по земле и стреляющих из автомата, дроны, наверное, заменят еще не скоро. В отдельных случаях разведчикам все равно приходится быть с врагом лицом к лицу. И старый бронежилет тому подтверждение.