Снайперы успешно уничтожают украинские дроны «Баба-Яга»

Фото, видео: Красильников Станислав/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Применение снайперских двоек признано успешным на херсонском направлении.

Из зоны СВО приходит все больше доказательств эффективности использования снайперских двоек против ударных дронов. Например, эти кадры сняты на херсонском направлении. Тут целая серия поражений самого опасного украинского беспилотника «Баба-Яга».

На подлете к позициям наших военных их берут на прицел снайперы, которые уничтожают тяжелый дрон, способный нести до 50 килограммов боеприпасов. Причем, даже не смотря на то, что БПЛА постоянно в движении, в некоторых случаях для его нейтрализации достаточно одного точного попадания.