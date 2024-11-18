За «козла» заплатишь: какие обзывательства могут обернуться судом и штрафом

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

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Часто только лингвисты могут решить, считать ли слово «овца» или «кобель» оскорблением чести и достоинства.

Сравнение человека с животными может грозить штрафом. Об этом пишет издание KP.RU, ознакомившееся с соответствующей практикой российских судов.

В публикации отмечается, что отечественное законодательство достаточно размыто трактует понятие «оскорбление», подразумевая под ним задетые в неприличной форме честь и достоинство. При этом формулировка «неприличная форма» не поясняется. В связи с этим вопрос о том, было ли нанесено оскорбление, суды часто решают с привлечением лингвистов.

Те, в свою очередь, тоже по-разному трактуют термин «оскорбление». Одни считают таковыми только пять матерных слов и их производные. Другие смотрят на вопрос более широко, учитывая негативную семантику и значение слова в контексте. Такие лингвисты относят к оскорблениям и сравнения человека с животными, например, со «свиньей» или «ослом», когда имеется в виду его нечистоплотность или упрямство.

Как показывает практика, суды чаще всего придерживаются подхода именно второй группы лингвистов. Так, в Нижегородской области суд выписал штраф на сумму три тысячи рублей за слова «кобыла». В экспертизе пояснялось, что сравнение с животным было неприятно адресату, унизило его честь и достоинство.

В Липецке аналогичный штраф суд назначил за несколько слов, произнесенных в адрес женщины: «овца», «лошадь», «тортилла» (сравнение со старой черепахой — Прим. ред). А в Сарове Нижегородской области ответчика оштрафовали за то, что он назвал «щенком» молодого чиновника.

Отмечается, что распространенное обывательство «козел» не все суды считают оскорблением, а вот за «барана» штрафуют всегда. В одной из экспертиз лингвист указал, что это сравнение содержит «откровенно циничную, унизительную и негативную оценку личных качеств».

Обзывательства «овца», «коза» и «корова» в большинстве случаев суды не считают оскорблением, хотя есть и примеры наказаний за них. А за такие слова, как «кобель», «собака», «гадюка» и «курица» прецедентов судебных разбирательств не было зафикисровано.

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