«Семья становится больше»: певица Валерия станет бабушкой во второй раз

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Пол ребенка пара не раскрывает.

Певица Валерия станет бабушкой во второй раз. Радостной новостью поделился ее сын Арсений Шульгин в личном блоге в соцсетях.

Молодой человек показал супругу Лиану Волкову с округлившимся животом.

«Наша семья становится больше», — подписал Шульгин.

Пара не спешит раскрывать пол ребенка. Звездная бабушка не смогла пройти мимо и отреагировала на такое событие.

«Как мы счастливы», — отметила она.

Однако с первой внучкой у Валерии возникают хлопоты. В личном блоге певица призналась, что ей нравится проводить время с внучкой, но порой это бывает утомительно. Как она будет справляться с двумя внуками, покажет время.

Лиана Волкова и Арсений Шульгин в браке уже четыре года. Они стали родителями девочки 1 января 2021 года. Ей дали имя Селин. Супруги стараются много времени уделять дочке.

Ранее 5-tv.ru писал, кому выгодно устроить скандал с сыном певицы Валерии. К наследнику звезды подали иск на сумму более 500 тысяч долларов.