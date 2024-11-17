Концертный директор Зыкин сообщил, когда состоятся похороны Левкина

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Артиста не стало в возрасте 57 лет.

Похороны экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина пройдут во вторник 19 ноября. Об этом концертный директор артиста Александр Зыкин сообщил ТАСС.

Артиста не стало в возрасте 57 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. В последние годы он сражался с лейкозом, проявляя невероятную стойкость и мужество перед лицом болезни. Его воля к жизни и любовь к музыке вдохновляли многих.

Уход Левкина оставил глубокую рану в сердцах миллионов поклонников и друзей. Этот талантливый певец не только завораживал своих зрителей необыкновенным голосом и харизмой, но и дарил радость и вдохновение, пробуждая в каждом искренние эмоции. Его песни звучали на праздниках и торжествах, становясь «саундтреком» к важным моментам жизни.

Миру будет не хватать не только его музыки, но и той искренности, с которой он подходил к каждому выступлению. Левкин умел создать атмосферу тепла и близости, заставляя людей забыть о повседневных заботах и просто наслаждаться моментом. Он всегда оставался близким к своей аудитории, что делало его особенным в мире шоу-бизнеса.

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