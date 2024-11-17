Фото: Denes Erdos/ТАСС

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Незалежная пародирует Запад во всем.

Президент** Украины Владимир Зеленский заявил, что подпишет законопроект, который даст возможность ЛГБТ*-парам официально регистрировать брак. Об этом стало известно на встрече главы киевского режима со студентами украинских вузов.

Примечательно, что Украина была первой страной, которая после развала СССР видоизменила закон об однополых союзах. С 1991 года уголовное наказание за «мужеложство» возможно было получить лишь тем, кто применял к лицам того же пола насилие. При этом однополая связь по добровольному согласию не каралась.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Пашинян поговорил с Трампом по телефону.

*— движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России

** — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.