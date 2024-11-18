«Не берет трубку»: Левкин страдал от отсутствия общения с Алибасовым

Левкин перед смертью переживал, что Алибасов не отвечает на звонки

Фото: Вадим Тараканов/ТАСС

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Артист надеялся вскоре увидеть новые витки творчества давнего друга.

Ушедший из жизни экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин переживал из-за того, что долгое время не мог дозвониться до продюсера Бари Алибасова. Об этом он рассказывал KP.RU.

«Я сам всегда с ужасом читаю новости про Каримыча. Я давно не могу до него дозвониться. Алибасов не берет трубку последние 3-4 года», — делился Левкин.

Певец также тогда поделился, что Алибасов не мог пропасть просто так и он явно занимается чем-то важным и полезным. Как минимум, наслаждается появлением внука на свет и поправляет здоровье. Известно, что 25 февраля текущего года продюсер группы «На-На» попал в реанимацию с подозрением на инсульт. Позже появилась информация о том, что он перенес гипертонический криз.

Владимир Левкин ушел из жизни в стенах больницы в возрасте 57 лет после длительной борьбы с онкологией. На некоторое время ему удалось приостановить страшную болезнь и вернуться к полноценной жизни, но, вновь неожиданно настигнув артиста, она нанесла непоправимый удар.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что участник «На-На» Политов выразил соболезнования в связи со смертью Левкина.