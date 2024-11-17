Фото: www.globallookpress.com/Ukrainian Presidential Press Off

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Успешными действиями отличились бойцы группировки войск «Север».

Российские военные блокировали подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Ольговской рощи в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе успешных действий группировки войск „Север“ по разгрому украинских формирований на территории Курской области блокированы подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи», — говорится в заявлении военного ведомства.

Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки потеряли на курском направлении 320 боевиков убитыми, еще пятеро добровольно сдались в плен российским военнослужащим.

Также у противника были уничтожены четыре бронированные машины, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 152-миллиметровое орудие Д-20 и боевая машина пехоты Marder немецкого производства.

Всего за время боевых действий на курском направлении враг потерял более 33 тысяч боевиков и 213 танков.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гражданин Литвы Вальдас Барткевичюс, служащий в рядах боевиков ВСУ, осквернил братскую могилу солдат Великой Отечественной войны в городе Суджа Курской области. В отношении Барткевичюса возбуждено уголовное дело Следственным комитетом РФ.