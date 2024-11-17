«Не понимаю, что было»: Чеботина впервые прокомментировала расставание с Киселевым

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Пара была вместе почти полгода.

Певица Люся Чеботина призналась, что с коллегой Юрием Киселевем они расстались после Дня всех влюбленных. Откровениями она поделилась в шоу Надежды Стрелец.

Исполнительница хита «Солнце Монако» рассказала, что до того момента, как они начали встречаться, Киселев на публике вел себя так, словно они уже пара. Однако тогда он не планировал вступать в серьезные отношения.

Девушка уже придумала себе картину яркой и счастливой жизни с артистом, но розовые очки пришлось быстро снять, так как Киселев не показывал истинных намерений. И она, соответственно, находилась в неведении.

«Я до сих пор сама не понимаю, что это было. Для меня было загадкой, почему парень ведет себя так, как будто бы мы пара, а я в этот момент не знаю, как реагировать… С моей стороны, это все было искреннее, и я его очень любила», — отметила певица.

Артист продолжал создавать «видимость пары» — дарил подарки и устраивал романтические встречи, а Чеботина так и не могла понять, состоят они в отношениях или нет. И позднее она нашла ответ на этот вопрос.

По словам певицы, они начали встречаться после выхода ее трека «Солнце Монако». В День всех влюбленных Киселев удивил певицу — он устроил свидание на частном борту и подарил ей большой букет роз.

Но счастье длилось недолго. Как призналась артистка, через десять дней после этого, артист понял, что пришло время расстаться с Чеботиной. Причину он не назвал. Пара была вместе почти полгода, хотя знакомы они около пяти лет. Люся Чеботина не понимает, почему ее избранник решил так поступить.

Ранее 5-tv.ru писал, что Люся Чеботина открыла в себе новый дар. Девушка заявила, что она теперь ясновидящая.