«На-На» не случилась бы без него: Полупанов о роли Левкина в истории группы

Фото, видео: ВКонтакте/Владимир Полупанов/id639302340; 5-tv.ru

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Знаменитый артист умер на 58-м году жизни.

Легендарная группа «На-На», созданная под предводительством Бари Алибасова, не сложилась бы без участия знаменитого певца Владимира Левкина. Таким мнением в беседе с 5-tv.ru поделился музыкальный критик и обозреватель, близкий друг исполнителя Владимир Полупанов.

Известнейший артист ушел из жизни в это воскресенье 17 ноября в возрасте 57 лет. На протяжении долгих лет музыкант боролся с онкологическим заболеванием — в начале 2000-х ему диагностировали рак лимфатической системы последней стадии. В 2012-м случился рецидив болезни.

Однако, несмотря на постепенное ухудшение состояния, певец не выглядел несчастным или удрученным. Как отметил Полупанов, с Владимиром Александровичем в последний раз они виделись на светском мероприятии 16 октября — товарищи прекрасно проводили время и общались. «Смутили» критика лишь темные солнцезащитные очки, которые Левкин носил, не снимая даже в помещении.

«Он не выглядел человеком обреченным. Не было каких-то признаков болезни или еще чего-то, угнетенного состояния. Он был бодр, весел, здоров. По крайней мере, так казалось», — рассказал наш собеседник.

Певец с удовольствием согласился поучаствовать в проекте Полупанова — связаться они планировали в декабре. Но, к огромному несчастью, судьба решила совершенно иначе.

Как отметил обозреватель, популярнейшая в свое время группа «На-На» никогда бы не стала такой, какой ее знают, без участия Левкина. Именно он повлиял на ее развитие, уверен Владимир.

«Группа „На-На“, безусловно, не случилась бы без него. Потому что он, конечно, сыграл большую-большую там роль становления этой группы. Но с Алибасовым у него не сложилось», — считает Полупанов.

Он напомнил, как композитор и продюсер Бари Алибасов всячески ругал музыканта за плохую игру на гитаре и обвинял в пристрастии к алкогольным напиткам. Так, летом 1998 года Левкин покинул коллектив, но прекрасно зарекомендовал себя как сольный артист. По мнению критика, исполнитель доказал всем, что может быть самостоятельным, состоятельным музыкантом.

В последнее время, заметил наш собеседник, Владимир Александрович искренне радовался петь вместе с супругой и дочерью — они образовывали прекрасное трио. Левкин был полон творческих планов, но не успел их осуществить.

«Конечно, очень жалко, печально и неожиданно, как всегда и бывает. Возраст 57 лет — это вообще ни о чем. Да, он долгие годы боролся с раком. Насколько я понимаю, лейкоз. У него были и состояния ремиссии. И вроде бы он все это победил. Но видите, как бывает часто», — заключил друг исполнителя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что участник «На-На» Политов выразил соболезнования в связи со смертью Левкина.