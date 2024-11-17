Главный редактор газеты погибла при атаке ВСУ на авто в Курской области

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Пострадало еще два человека.

Главный редактор «Народной газеты» Большесолдатского района Юлия Кузнецова была убита дроном Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Она вывозила архивные дела редакции и хотела в своем новом материале рассказать землякам об обстановке в районе», — написал Смирнов.

Также в результате атаки пострадали оператор электронного набора и верстки «Народной газеты» и участковый полиции. Их имена на данный момент не сообщались, точно также, как и степень тяжести их состояния. Оба доставлены в ближайшую больницу для оказания всей необходимой медицинской помощи. Губернатор Курской области подчеркнул, что пострадавшим помогут всем, чем потребуется.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВС РФ нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины.