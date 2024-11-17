«Надеюсь, не рассыплюсь»: Григорий Лепс планирует свадьбу с молодой избранницей

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Разница в возрасте артиста не смущает.

Певец Григорий Лепс раскрыл приблизительную дату планируемой свадьбы со своей 18-летней возлюбленной Авророй Кибой. Об этом сообщает портал Starhit.ru со ссылкой на шоу Павла Воли.

«Рассчитываю, что летом. Надеюсь, к тому времени не рассыплюсь», — признался артист.

Когда ведущий Павел Воля спросил, как ощущается разница в возрасте у них с молодой невестой и как ее преодолеть, 62-летний Лепс не стал скромничать и дал понять, что настоящей любви все возрасты покорны.

«Я для всех интересен, для молодых и не очень», — отметил артист.

Но, если у них не сложатся отношения с Кибой, певец сильно не расстроится. Ведь, по его мнению, на все воля Божья.

Аврора Киба и Григорий Лепс поразили публику, когда в июне вместе появились на музыкальной премии. Тогда певец сразу заверил, что его намерения серьезны, и возможно, они приведут к свадьбе. Сама девушка тоже не отрицает этого. Она уехала учиться в Лондон и постоянно пишет в личном блоге, как скучает по своему избраннику.

Ранее 5-tv.ru писал, что Григорий Лепс пригрозил хейтарам своей возлюбленной.