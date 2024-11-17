«Надеюсь, не рассыплюсь»: Григорий Лепс планирует свадьбу с молодой избранницей
Певец Григорий Лепс планирует свадьбу с 18-летней Авророй Кибой
Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey
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Разница в возрасте артиста не смущает.
Певец Григорий Лепс раскрыл приблизительную дату планируемой свадьбы со своей 18-летней возлюбленной Авророй Кибой. Об этом сообщает портал Starhit.ru со ссылкой на шоу Павла Воли.
«Рассчитываю, что летом. Надеюсь, к тому времени не рассыплюсь», — признался артист.
Когда ведущий Павел Воля спросил, как ощущается разница в возрасте у них с молодой невестой и как ее преодолеть, 62-летний Лепс не стал скромничать и дал понять, что настоящей любви все возрасты покорны.
«Я для всех интересен, для молодых и не очень», — отметил артист.
Но, если у них не сложатся отношения с Кибой, певец сильно не расстроится. Ведь, по его мнению, на все воля Божья.
Аврора Киба и Григорий Лепс поразили публику, когда в июне вместе появились на музыкальной премии. Тогда певец сразу заверил, что его намерения серьезны, и возможно, они приведут к свадьбе. Сама девушка тоже не отрицает этого. Она уехала учиться в Лондон и постоянно пишет в личном блоге, как скучает по своему избраннику.
Ранее 5-tv.ru писал, что Григорий Лепс пригрозил хейтарам своей возлюбленной.