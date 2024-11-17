ВСУ за сутки потеряли 320 боевиков на курском направлении
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Всего на российско-украинской границе за время боевых действий в регионе противник лишился более 33 тысяч боевиков.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли 320 боевиков на курском направлении. Об этом накануне сообщили в Минобороны РФ.
Как отметили в ведомстве, среди потерь противника также: четыре бронированные машины, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 152-миллиметровое орудие Д-20 и боевая машина пехоты Marder, произведенная в Германии.
Известно, что пять человек добровольно сдались в плен российским военнослужащим.
Кроме того, в ведомстве отметили, что всего за время боевых действий на курском направлении враг лишился более 33 тысяч боевиков, а также 213 танков.
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВС РФ зачищают от врага курское приграничье.