Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Всего на российско-украинской границе за время боевых действий в регионе противник лишился более 33 тысяч боевиков.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли 320 боевиков на курском направлении. Об этом накануне сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в ведомстве, среди потерь противника также: четыре бронированные машины, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», 152-миллиметровое орудие Д-20 и боевая машина пехоты Marder, произведенная в Германии.

Известно, что пять человек добровольно сдались в плен российским военнослужащим.

Кроме того, в ведомстве отметили, что всего за время боевых действий на курском направлении враг лишился более 33 тысяч боевиков, а также 213 танков.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области введен режим ЧС федерального масштаба и контртеррористической операции (КТО). Операция по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВС РФ зачищают от врага курское приграничье.