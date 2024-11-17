«Такая история»: Бари Алибасов вспомнил о работе с Владимиром Левкиным

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Коробейников

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Солист группы скончался на 58-м году жизни.

Музыкант Бари Алибасов вспомнил о совместной работе с бывшим солистом группы «На-На» Владимиром Левкином. Он поделился моментами из прошлого с изданием Газета.ру.

Певец Владимир Левкин ушел из жизни 17 ноября. Артисту было 57 лет. О его смерти сообщила супруга.

Основатель группы «На-На» Бари Алибасов узнал о трагическом известии и отметил, что Левкин был чрезвычайно популярным артистом. Но он не знает, каким был артист в последнее время, так как не работал с ним уже много лет. Однако Алибасов прикладывал много сил, чтобы артиста народ любил, хотел видеть и слышать и, конечно же, часто посещал концерты.

«Такая история тогдашняя привела к тому, что он стал очень популярным артистом. Но потом, в отличие от других артистов, он решил, что он один и он все может сделать сам, ушел из группы „На-На“. По-моему, буквально через какое-то короткое время, меньше года, он исчез, его не стало как популярного артиста», — приводит слова Алибасова издание.

Музыкант назвал Левкина «сотрудником колхоза», аргументировав это тем, что он был очень трудолюбивым человеком в группе, как и все участники. Солисты «На-На» выкладывались на максимум, чтобы получить любовь зрителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что стала известна причина смерти экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина.