«Любил жизнь»: участник «На-На» Политов выразил соболезнования в связи со смертью Левкина

Фото, видео: Евгений Стукалин/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Экс-солист коллектива умер 17 ноября в возрасте 57 лет.

Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин был жизнерадостным, устремленным и творческим, он любил жизни. Сложно говорить о нем уже в прошедшем времени. Об этом сказал в беседе с 5-tv.ru участник группы «На-На» Владимир Политов.

«Сложно говорить вообще о таком человеке, с которым больше 30 лет знакомы (восемь лет отработали на одной сцене) в прошедшем времени. Для меня он всегда будет человеком жизнерадостным, устремленным, творческим; человеком, который любил жизнь», — сказал он.

Политов добавил, что Левкин любил свою семью и поклонников. Музыкант принес искренние соболезнования родным и близким бывшего солиста коллектива «На-На».

В воскресенье, 17 ноября, умер музыкант Владимир Левкин в возрасте 57 лет из-за онкологического заболевания. В последние годы он боролся с лейкозом.

В начале 2000-х Владимиру Левкину уже диагностировали рак лимфатической системы последней стадии. Он пережил две пересадки костного мозга, прошел девять сеансов химиотерапии и сумел побороть заболевание. В 2012 году произошел рецидив болезни. В последнее время музыкант ходил в темных очках и редко появлялся на публике.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова выразила соболезнование семье и близким умершего Владимира Левкина. Певица выразила соболезнование его семье и близким.