Рубцова об отношениях умершего Левкина с женой: «Вся квартира в его постерах»

Фото, видео: Сергей Виноградов/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист многие годы боролся со страшным диагнозом.

Ушедший из жизни экс-участник группы «На-На» Владимир Левкин занимался благотворительностью. Об этом продюсер Ксения Рубцова рассказала в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Супруга музыканта Марина всегда была для него опорой и вдохновением. Их история любви была яркой и гармоничной, наполненной взаимным уважением и поддержкой. Марина искренне любила Владимира, и это чувство всегда поддерживало атмосферу тепла и уюта в их доме.

«Такая хорошая семья, знаете, крепкая. Сама Маруся очень давно любила и трепетно относилась к Владимиру. Я знаю, что у нее вся квартира была в его постерах, в его фотографиях», — поделилась Ксения.

Она стала для певца не только любящей женой, но и верным другом, особенно в непростой период борьбы с онкологией. Этот тяжелый период в его жизни стал настоящим испытанием не только для него, но и для его близких. Несмотря на трудности и страхи, Владимир проявлял невероятную силу духа и стойкость. Марина поддерживала любимого во всем и всегда верила в него. Их отношения стали образцом для многих, показывая, как важно уметь слушать и понимать своего партнера.

Когда болезнь отступила, и Владимир смог начать новую главу своей жизни, он решил посвятить свои силы благотворительности. Оказавшись на грани жизни и смерти, Владимир осознал, насколько важна поддержка и забота о тех, кто нуждается в помощи. Он стал активно участвовать в различных благотворительных проектах.

«Столько, конечно, уважения вызывает то, что он пересилил и перешел грань этой страшной болезни, которая его настигла. И, после этого, когда болезнь отупила, он так рьяно, так активно начал заниматься творческой работой, благотворительностью», — рассказала Рубцова.

Ксения также отметила, что все время, которое Владимир Левкин смог выиграть в своей борьбе с недугом, он провел с пользой, использовав его по максимуму. Несмотря на все испытания, которые свалились на его плечи, артист не поддавался унынию и искал возможности для самореализации и вдохновения.

«Видела, как они были на мероприятии. Порадовалась, что счастливая семья, они участвуют активно в жизни столицы, в культурной жизни», — отметила продюсер

Согласно информации источника 5-tv.ru бывшего солиста группы «На-На» 15 ноября забрала скорая помощь с подозрением на пневмонию. На следующий день певцу стало хуже. Врачи приняли решение перевести его в реанимацию, однако спасти жизнь Левкина все же не удалось. На следующее утро он ушел из жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Алсу отреагировала на шутку адвоката экс-супруга в свой адрес.