Жителя Мариуполя задержали за призывы к насилию над русскими

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; УФСБ России по ДНР; 5-tv.ru

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Он в сети распространял экстремистские материалы.

Сотрудники Федеральной службы безопасности и Росгвардии задержали жителя Мариуполя за распространение экстремистских материалов в соцсетях. Об этом сообщила официальный представитель УФСБ России по ДНР Оксана Семесенко.

«Задержанный, используя аккаунт в одном из интернет-мессенджеров, неоднократно публиковал в общедоступном чате призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности — русские», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кировской области подросток собирался устроить диверсию на железной дороге. Житель региона действовал по заданию украинских спецслужб. Подростку пообещали деньги за выполнение таких задач.