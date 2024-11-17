Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Минобороны отметило, что все запланированные цели поражены.

ВС РФ уничтожили ряд объектов специального назначения Украины. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Главной целью атаки стали предприятия, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса, а также производственные мощности, выпускающие продукцию военного назначения и объекты энергетической инфраструктуры.

По информации Минобороны, все запланированные цели были успешно поражены. Операция была тщательно спланирована, и ее результаты, как утверждается, направлены на снижение боеспособности Украины и ослабление ее ВПК. Удар по энергетическим объектам также может иметь долгосрочные последствия для обеспечения электроэнергией промышленных и военных объектов.

Ситуация на международной арене продолжает оставаться напряженной. Все действия России направлены на необходимость защиты национальных интересов и безопасности.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

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