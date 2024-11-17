«Через переводчика»: в Кремле рассказали, на каком языке говорили Путин и Шольц

Песков: Путин говорил с Шольцем на русском языке через переводчика

Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/ТАСС

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Разговор президента РФ и канцлера ФРГ состоялся 15 ноября.

Президент РФ Владимир Путин говорил с канцлером Германии Олафом Шольцем на русском языке. Для проведения диалога был задействован переводчик. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«На русском, конечно, через переводчика», — сказал он.

Песков подчеркнул, что это был достаточно деловой и весьма откровенный разговор.

Телефонный разговор президента РФ и канцлера ФРГ состоялся 15 ноября. Путин заявил Шольцу, что причина конфликта на Украине — агрессивная политика НАТО против России. Президент РФ также отметил, что Россия никогда не отказывалась от попыток урегулировать конфликт.

Канцлер Германии, в свою очередь, осудил военную операцию России на Украине и призвал президента РФ вывести войска. Также Шольц выразил решимость ФРГ поддерживать Киев до тех пор, «пока в этом есть необходимость». В Кремле же назвали разговор попыткой «сопоставить позиции».

Ранее 5-tv.ru писал, что Шольц назвал один способ понять позицию президента РФ по конфликту на Украине. Бесполезно строить догадки насчет позиции Владимира Путина.