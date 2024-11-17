Татьяна Буланова о Владимире Левкине: «Он был замечательным человеком»

Фото, видео: Евгений Стукалин/ТАСС; РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Певица выразила соболезнование его семье и близким.

Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова выразила соболезнование семье и близким умершего экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина. Об этом она рассказала 5-tv.ru.

«Для меня это неожиданная новость. Очень печальная. Соболезную родным, конечно, семье его. Он замечательным был человеком. Очень позитивным», — поделилась Буланова.

По словам певицы, они хорошо ладили. Пересекались во время съемок или могли случайно встретиться в Москве.

Музыкант Владимир Левкин умер в возрасте 57 лет из-за онкологического заболевания. В последние годы он боролся с лейкозом.

В начале 2000-х Владимиру Левкину уже диагностировали рак лимфатической системы последней стадии. Он пережил две пересадки костного мозга, прошел девять сеансов химиотерапии и сумел побороть заболевание. В 2012 году произошел рецидив болезни. В последнее время музыкант ходил в темных очках и редко появлялся на публике.

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