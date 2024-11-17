Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Девушка мечтала достойно представить родную страну, но не хотела попасть в пятерку лучших. Почему?

Главная красавица России Валентина Алексеева не стремилась завоевать корону на международном конкурсе «Мисс Вселенная». Кроме того, она даже не мечтала попасть в пятерку финалисток — для девушки важнее всего было достойно представить родную страну на самом крупном состязании красоты и очарования. Об этом знаменитость рассказала в личном блоге.

Фото, видео: @ РИА Новости/Кирилл Каллиников; Instagram*/viallentinka; 5-tv.ru

Финал прошел накануне — Алексеева попала в ТОП-12 и осталась очень довольна своим местом. Она отметила, что у России не было таких высоких «показателей» целых 12 лет.

«Мы сделали невозможное! У меня не было цели выиграть корону, потому что она не сделает меня счастливой. Моя цель — достойно представить красоту России. ТОП-12 для меня — лучший результат!» — написала девушка на своей странице в социальной сети.

Красавица также поделилась, что побоялась бы дойти до ТОП-5. Дело в том, что пятерке финалисток по традиции задают вопросы на сцене, разумеется, на английском. Только вот Валентина сомневается в собственных способностях владения иностранным языком и счастлива, что не попала в неловкую ситуацию.

На эту тему Алексеева даже поделилась забавным видео. После финала счастливая девушка обнималась с другими участницами и искренне радовалась своему месту на конкурсе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что датчанка Виктория Кьер Тейлвиг победила в конкурсе «Мисс Вселенная — 2024».

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