Стала известна причина смерти экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Артист был госпитализирован с подозрением на пневмонию 15 ноября.

Певец Владимир Левкин ушел из жизни из-за онкологического заболевания. В последние годы он боролся с лейкозом. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Согласно источнику, экс-солист группы «На-На» был госпитализирован с подозрением на пневмонию 15 ноября. На следующий день его перевели в реанимацию Боткинской больницы, однако спасти артиста не удалось — в 7:15 утра его не стало.

В начале 2000-х Владимиру Левкину уже диагностировали рак лимфатической системы последней стадии. Он пережил две пересадки костного мозга, прошел девять сеансов химиотерапии и сумел побороть заболевание. В 2012 году произошел рецидив болезни. В последнее время музыкант ходил в темных очках и редко появлялся на публике.

Левкин родился 6 июня 1967 года в Москве. Окончив школу, поступил в МЭИ, однако не завершил обучение и ушел в армию. Вернувшись со службы, поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных.

В это же время он решил принять участие в конкурсе, который организовал продюсер Бари Алибасов. Именно так началась его карьера в легендарной группе «На-На». В 1998 году артист покинул коллектив.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о личных драмах Владимира Левкина.