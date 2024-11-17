Сергей Собянин рассказал о планах строительства объектов образования в ТиНАО

Собянин: в этом году в ТиНАО ввели в эксплуатацию 10 школ и 11 детских садов

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

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Больше 70 тысяч учебных мест появилось в округах.

В Новой Москве в 2024 году ввели в эксплуатацию десять школ и 11 детских садов. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«Только в этом году достроили и ввели 10 школ и 11 детских садов. Округа получили больше 47 тысяч учебных мест в школах и свыше 23 тысяч — в дошкольных учреждениях», — написал он.

Как подчеркнул Собянин, соцобъекты строились в рамках Адресной инвестиционной программе и с помощью инвесторов. В них созданы все условия для развития детей, в том числе для ребятишек с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, в ТиНАО планируется построить свыше 90 объектов образования до 2029 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собянин назвал маршруты наземного транспорта, которые заработают в Сколкове. Сеть поменяется с 23 ноября. Три новых маршрута позволят работникам, резидентам и студентам быстрее добираться до инновационного центра и перемещаться по его территории.