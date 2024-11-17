Фото: Reuters/Raquel Cunha

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Под аплодисменты других участниц она получила титул и корону.

В конкурсе «Мисс Вселенная — 2024» победила 21-летняя модель из Дании Виктория Кьер Тейлвиг. Об этом сообщил телеканал CNN.

«21-летняя танцовщица, предпринимательница и начинающий юрист обошла более 120 претенденток и одержала победу на ежегодном конкурсе красоты в Мехико в субботу (16 ноября. — Прим. ред.) вечером», — указывается в публикации.

Отобрано было 30 претенденток после предварительного этапа. По результатам конкурса дефиле в купальниках в следующий тур попали 12 участниц, в дальнейшем им нужно было продемонстрировать вечерние платья. На последнем этапе пятерым претенденткам задавали вопросы по различным темам, включая лидерство и стойкость.

«Когда у Тейлвиг спросили, как бы она жила, если бы никто ее не осуждал, она ответила судьям, что ничего бы не стала бы менять: «Я живу каждым днем», — отмечается в публикации.

По итогам конкурса Виктория Кьер Тейлвиг получила корону от прошлогодней победительницы Шейннис Паласиос из Никарагуа под аплодисменты других участниц. Она стала первой девушкой из Дании, победившей в конкурсе «Мисс Вселенная».

Ранее 5-tv.ru писал, что «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная». Она стала одной из 30 участниц, кто боролся за звание самой красивой девушки в Мексике.