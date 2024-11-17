«Мурочка на массажах с утра до вечера»: как проводит будни кошка Виктории Бони

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/victoriabonya; 5-tv.ru

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Недавно любимице телеведущей исполнилось 17 лет.

Кошка блогера Виктории Бони по кличке Мурка проводит целыми днями за массажем. Очаровательные кадры телеведущая опубликовала в личном блоге.

«Мурочка на массажах с утра до вечера», — написала Боня.

На видео кошка лежит на кровати возле небольшого устройства, который колесиками массирует ей загривок. Любимица телеведущей громко мурлычет и трется об него.

Летом Мурке исполнилось 17 лет. По этому случаю Боня устроила небольшой праздник со свечами и песнями. Поклонники вспомнили, что блогер нашла кошечку на улице и приютила ее.

Однако не все фанаты считают, что Виктория нормально обращается со своим питомцем. В прошлом году звезда опубликовала видео, на котором держит кошку с обезумевшим взглядом. Оказывается, Мурка впервые в жизни встала на доску для серфинга. По словам Бони, это не первое приключение любимицы — до этого она попробовала вместе с хозяйкой выпить аяуаску — мексиканский галлюциногенный напиток, запрещенный в России.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что дочь Виктории Бони в слезах просит забрать ее из Лондона.

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