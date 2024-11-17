Взрыв газа произошел в бывшей мечети в Казахстане

Фото: © РИА Новости/Василий Крестьянинов

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В результате инцидента погибли три человека.

Взрыв газа произошел в бывшей мечети в селе Сабынды Акмолинской области. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС региона.

Хлопок газовоздушной смеси произошел в здании, где проводились поминальные обеды. В результате инцидента бывшая мечеть полностью обрушилось. Возгорание не было, но под завалами нашли тела мужчины, женщины и ребенка 2012 года рождения. Еще 16 человек пострадали, их доставили в городскую больницу Астаны.

В настоящее время на месте работают спасатели, они разбирают завалы. Из обрушенного здания уже вынесли шесть газовых баллонов, всего их было в семь. Также на месте происшествия находятся психологии и кинологи. Причина взрыва устанавливается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв прогремел в заводском цехе в Ижевске в результате падения беспилотника ВСУ. Сообщается об одном пострадавшем, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.