У «королевы марафонов» Блиновской нашли элитную недвижимость в Дубае

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Накануне блогера признали банкротом — открыта процедура реализации ее имущества.

Скандально известная блогер Елена Блиновская, задержанная в 2023 году за неуплату налогов, владеет элитной недвижимостью в Дубае, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на регистрационные документы эмирата.

Не так давно «королеву марафонов» признали банкротом, однако выяснилось, что она является собственницей недвижимости в нескольких новейших районах Дубая.

Елена Блиновская, прославившаяся в Сети, была задержана в прошлом году при попытке покинуть территорию России. Ей были предъявлены обвинения по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств.

По версии следствия, знаменитая «коуч» использовала схему дробления бизнеса, и с 2019 года по 2021 год не выплатила налоги на сумму около 900 миллионов рублей.

Блогер свою вину по этому обвинению признала. Однако обвинения в легализации средств она категорически отвергает.

В декабре 2023 года Блиновскую проверяли на нарушение условий домашнего ареста после того, как она устроила вечеринку у себя дома, кадры с которой были выложены в интернет ее друзьями. Поле этого в январе этого года блогеру изменили меру пресечения и направили ее в СИЗО «Печатники».

На этой неделе 13 ноября Арбитражный суд Москвы признал Елену банкротом. В ее отношении введена процедура реализации имущества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд отказался ускорить рассмотрение уголовного дела в отношении Блиновской.