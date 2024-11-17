«Имущество при жизни было подарено»: кому достанется наследство Светличной

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Не редко бывает так, что после смерти звезд объявляются сомнительные личности.

Все имущество покойной заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной должно достаться ее сыну Алексею Ивашову, поскольку он является наследником первой очереди. Об этом рассказал 5-tv.ru звездный адвокат Сергей Жорин.

«Из наследников первой очереди у Светланы Светличной только сын. И если не было завещания, в котором указаны третьи лица, то все наследство должно достаться ему», — объяснил эксперт.

Однако возникают ситуации, когда после смерти знаменитостей неожиданно появляются сомнительные личности, которые тоже претендуют на наследство. Жорин отметил, что в случае со Светличной такой исход тоже нельзя исключать.

«Не редко после смерти выясняется, что либо имущество было при жизни подарено, либо по сомнительному договору купли-продажи перешло в собственность третьих лиц. Либо было какое-то завещание», — сказал адвокат.

Но родственники звезды могут обжаловать тот или иной документ. А если присутствует мошенническая схема, то добиваться привлечения виновных к уголовной ответственности.

«Учитывая всенародную славу и любовь к Светлане Светличной, я уверен, что в случае каких-то признаков противоправных действий, правоохранительные органы не дадут в обиду действительных, законных наследников», — заключил Жорин.

У Светланы Светличной не было огромного наследства. Только квартира около метро «Преображенская площадь», которую ей помогли приобрести родственники, чтобы она могла больше времени проводить с семьей.

Звезда советского кино ушла из жизни утром 16 ноября в возрасте 84 лет. Известно, что артистка страдала от тяжелой болезни, однако точного диагноза никто из ее близкого окружения пока не назвал.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что стали известны подробности смерти артиста балета Владимира Шклярова.