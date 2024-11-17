Машина с тремя людьми в салоне провалилась под лед в Иркутской области

Фото, видео: 5-tv.ru

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В результате происшествия погиб один человек.

В городе Бодайбо Иркутской области машина провалилась под лед, в салоне находились три человека. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по региону в Telegram-канале.

«Сегодня утром на реке Витим в городе Бодайбо в районе микрорайона Бисяга произошел провал под лед автомобиля, в салоне которого находились три человека. Водителю и одному из пассажиров удалось покинуть тонущий автомобиль», — говорится в сообщении.

Источник 5-tv.ru поделился, что машина заехала в полынью. В итоге в реке остались авто и 31-летняя женщина. Теперь следователи проводят проверку по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Правоохранители напомнили, что выезжать на лед можно только в специально разрешенных местах и на организованных переправах. Пресс-служба главка МЧС в Telegram-канале также подчеркнула: место происшествия оборудовано запрещающими знаками. Толщина льда на месте провала авто составляет около десяти сантиметров. Машина же в считанные минуты погрузилась в воду.

Фото: Telegram/МЧС Иркутской области/irk38mchs

Фото: Telegram/МЧС Иркутской области/irk38mchs

Ранее 5-tv.ru писал, что в поселке Якутии мужчина провалился под лед во время рыбалки. Местные жители вовремя пришли на помощь.