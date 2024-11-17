Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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Губернатор непреклонно уверен, что населенный пункт удастся избавить от киевского контроля.

Операция по освобождению русского города Херсона от киевского режима его боевиков потребует много усилий и ресурсов. Такое заявление сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

«Херсон всегда был, есть и будет русским городом. Верю, что когда-нибудь мы обязательно его вернем. Но нужно быть реалистами и понимать: возврат Херсона — сложная операция, которая потребует много усилий и ресурсов. Поэтому точных сроков назвать не могу, я не военный», — сказал он.

До этого Сальдо заявлял, что численность населения Херсона сократилась в семь раз, город превратился в пустынный. В настоящее время там очень много украинских боевиков. В Херсоне также есть иностранные наемники центры обучения.

«Ситуация плачевная. Примерно в Херсоне находится тысяч 50 населения, это из 340 тысяч», — говорил Сальдо.

Оставшиеся в Херсоне гражданские не живут, а именно выживают, ведь даже не могут получить электроэнергию и воду. Все больше в городе остается людей пожилого возраста, ведь они не могут покинуть его. В этой связи освобождение Херсона от националистов необходимо.

Спецоперация России на Украине и освобождение Херсонской области

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Регион стал одним из первых освободившихся от киевского режима с помощью армии России в ходе спецоперации.

К концу февраля 2022-го большая часть области была освобождена она ВСУ, а в сентябре того же года Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума. С момента становления региона российским сотни тысяч мирных жителей получили гражданство РФ. При этом на территории Херсонской области продолжают идти бои, наши бойцы выполняют задачи СВО. В то же время столица региона — Херсон — продолжает пока находиться под контролем Киева.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава ДНР Денис Пушилин оценил обстановку в освобожденном Угледаре. В населенном пункте все еще находятся мирные жители.