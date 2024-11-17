«Мы попали в ураган»: рейс из Антальи не смог приземлиться в Петербурге и улетел в Москву

Самолет из Антальи не смог приземлиться в Санкт-Петербурге и улетел в Москву

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Почему воздушному судну пришлось перестроить маршрут?

Самолет из Антальи улетел в Москву, после того как не смог приземлиться в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали пассажиры воздушного судна 5-tv.ru.

«Нас болтало, мы попали в ураган», — поделилась Валентина.

По словам очевидцев, в Северной столице были очень сильные порывы ветра. Самолет принимал попытки приземлиться в Пулково и совершил три круга. В итоге пилоту пришлось отправиться в Шереметьево.

«Очень неприятные ощущения были. Командир корабля принял правильное решение. И, слава Богу, мы прилетели в Москву», — рассказала Татьяна.

На дозаправке самолет был полтора часа. Некоторых пассажиров сняли с рейса по состоянию здоровья, другие туристы вернулись в Петербург, когда порывы ветра ослабли.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что пассажирка рейса Москва — Сургут устроила дебош на борту. Женщина вела себя неадекватно: бегала по салону и мешала своим попутчикам. На просьбы экипажа — успокоиться и занять свое место — отвечала оскорблениями и даже пыталась завязать драку. И все это просиходило на глазах у ее ребенка.