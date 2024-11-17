Взрыв прогремел в заводском цехе в Ижевске в результате падения беспилотника ВСУ

Губернатор Бречалов: взрыв произошел в цехе в Ижевске после падения дрона ВСУ

Фото: www.globallookpress.com/Sra Tyler Woodward

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сообщается об одном пострадавшем.

В Ижевске произошел взрыв в заводском цехе, предварительно, в результате падения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Telegram-канале сообщил губернатор Удмуртии Александр Бречалов.

«Сегодня ранним утром поступило сообщение о взрыве по адресу Ленина, дом 101, заводской цех. По предварительной информации, упал беспилотный летательный аппарат», — написал он.

В результате происшествия пострадал один человек, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. На месте работают оперативные службы.

Кроме того, уточняется, что в результате взрыв на производстве выбило стекло. Бречалов пообещал информировать о деталях инцидента.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на днях силы ПВО уничтожили 34 беспилотника ВСУ над регионами РФ. Киевский режим пытался нанести удар по Курской, Брянской, Калужской, Белгородской областям и по Крыму.