Си Цзиньпин: Китай прилагает усилия для достижения мира в конфликте на Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Он указал на справедливую позицию Пекина по данному вопросу.

Китай прилагает усилия для урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление сделал председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Соединенных Штатом Джо Байденом в Лиме. Слова китайского лидера приводит пресс-служба местного МИД.

«Китай проводит „челночную дипломатию“ и осуществляет посредничество для продвижения мирных переговоров, прилагает усилия для достижения мира и стремится к деэскалации», — сказал он.

Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция и действия Китая в рамках украинского вопроса всегда были справедливыми и честными.

Спецоперация России на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров заявил о желании Запада «вбить клин» между Москвой и Пекином. При этом дипломат указал: на Западе идут рассуждения о том, что нужно помочь «завершить историю вокруг Украины».