Стоматолог может определить наличие онкологии

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По состоянию полости рта дантист может опередить проблемы во всем организме.

Состояние полости рта может служить важным индикатором здоровья человека, поэтому стоматолог может направить пациента к другому специалисту на основе выявленных симптомов. Об этом рассказал Газете.ру Магомед Дахкильгов, главный врач клиники «Немецкий Имплантологический Центр», хирург-имплантолог, ортопед и пародонтолог, обладающий степенью кандидата медицинских наук.

Например, врач-стоматолог способен заподозрить наличие сахарного диабета: при этом заболевании полость рта становится сухой, пациенты часто сталкиваются с инфекциями десен и замедленным заживлением мягких тканей.

Сигналы о возможных проблемах с желудочно-кишечным трактом также могут быть выявлены в ходе стоматологического осмотра. При анемии стоматолог увидит бледные слизистые оболочки и жжение языка, в то время как заболевания ЖКТ могут проявляться налетом на языке и неприятным запахом изо рта. Гастрит и колики могут усугубить проблемы с зубами.

«Хотя мы сейчас живем в условиях, когда авитаминоз маловероятен, гиповитаминоз — нехватка витаминов — все еще присутствует в нашей жизни. Кровоточивость, отечность и воспаление десен, трещины в уголках рта, расшатывание зубов и частый кариес могут говорить о нехватке витаминов С, Д и К», — подчеркнул эксперт.

Заболевания костной ткани, такие как остеопороз, могут привести к проблемам с челюстью и рецессии десен. Нарушения в работе щитовидной железы способны вызывать увеличение языка и изменение вкусовых ощущений.

Кроме того, стоматологи могут выявить признаки онкологических заболеваний. Незаживающие язвы и уплотнения в ротовой полости могут стать основанием для направления к онкологу, и игнорировать этот совет не стоит.

«Об аутоиммунных заболеваниях могут сигнализировать рецидивирующие язвы во рту. Аутоиммунные болезни — это состояния, при которых иммунная система ошибочно атакует собственные ткани организма», — добавил врач.

Заболевания, такие как ВИЧ, СПИД и сердечно-сосудистые расстройства, также часто могут приводить к бледности и появлению белых пятен на щеках и языке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что влияет на снижение уровня либидо.