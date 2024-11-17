В США зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян

Фото: 5-tv.ru

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Мужчина недавно вернулся из Африки, где и заболел вирусным заболеванием.

В США в штате Калифорния зафиксировали первый случай инфицирования обезьяньей оспой — штаммом Mpox Clade I. Заболевший недавно приехал из Африки, где и подхватил болезнь, сообщил телеканал CNN.

«Заболевший Mpox Clade I получал лечение в местном медицинском учреждении, после чего был выписан», — отметили в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Самочувствие мужчины стабильное, он уже пошел на поправку. Сейчас он находится дома на самоизоляции. При этом сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США продолжают отслеживать потенциальные контакты.

К слову, в Россию оспа обезьян пришла в июле 2022-го. Заболевание выявили у молодого человека, который вернулся в Петербург из поездки по европейским странам. Спустя небольшое количество времени у него появилась сыпь. Пациент самостоятельно обратился за медицинской помощью.

При этом случаи заболевания оспой обезьян в России в 2023-м зарегистрированы не были. Роспотребнадзор предпринимал меры для недопущения завоза инфекции. Тогда усилили санитарно-карантинный контроль на границе и внедрили тест-системы для быстрого выявления случаев оспы. Кроме того, стали использовать реагенты, чтобы своевременно обнаружить проникновение вируса.

Во-вторых, выяснили, что у большинства россиян уже есть значительная иммунная прослойка благодаря ранее пройденной вакцинации от натуральной оспы. Даже если заражение и произойдет, риски тяжелого течения оспы обезьян будут снижены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, может ли оспа обезьян перерасти в новую пандемию.