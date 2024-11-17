Мать и четверо детей погибли в пожаре под Новосибирском

Фото, видео: Telegram/СУ СК России по Новосибирской/t.me/nsksledcom; 5-tv.ru

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Отцу и двоим подросткам удалось спастись самостоятельно.

В результате пожара в Новосибирской области погибли мать и четверо детей. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

В селе Новоселье в Купинском районе загорелся частный дом, где проживала многодетная семья из восьми человек.

«Отец и двое сыновей 12 и 14 лет смогли самостоятельно выбраться. В доме остались мать и четверо детей 2013, 2014, 2016 и 2018 годов рождения. К сожалению, все они погибли», — говорится в сообщении.

Глава семейства госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. О состоянии подростков, которые спаслись вместе с ним, пока ничего не известно.

Пожар удалось потушить. На месте работают психологи и сотрудники МЧС России. Причины возгорания устанавливаются ведомством.

Прокурор Купинского района Алексей Парамонов выехал на место происшествия с целью координации действий правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Дело находится под контролем прокуратуры.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Одинцовская прокуратура выясняет причины пожара в благотворительной организации.