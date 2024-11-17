В Сибирь! : северный полюс земли приближается к центру России странным способом

Фото: 5-tv.ru

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Теперь он двигается не больше чем на 25 километров в год.

Исследования показали, что за последние пять лет скорость перемещения Северного магнитного полюса к России снизилась до 25 километров в год, как сообщает британская газета Independent.

В северном полушарии стрелки компаса указывают на Северный магнитный полюс, и их расположение изменяется в результате колебаний земных магнитных полей.

На протяжении веков магнитный полюс медленно смещался вдоль северного побережья Канады. Доктор Уильям Браун, эксперт по глобальному моделированию геомагнитного поля в Британской геологической службе (BGS), объясняет, что с 1990-х годов полюс начал движение в сторону Сибири, увеличив скорость до 55 километров в год. Однако с 2019 года эта скорость замедлилась до порядка 25 километров.

«Он представляет собой огромный, хаотичный и бурлящий шар расплавленного железа в центре Земли, который генерирует магнитное поле», — отмечает доктор Браун.

Хотя спрогнозировать точные движения полюса невозможно, специалисты BGS продолжают наблюдать за изменениями в магнитном поле Земли. Скачки в перемещении полюса происходят из-за непредсказуемых колебаний, вызванных вспениванием расплавленного железа, составного элемента внешнего ядра нашей планеты.

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