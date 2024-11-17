Приблизилась к победе: самая красивая девушка РФ прошла в финал «Мисс Вселенной»

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

У 18-летней девушки есть все шансы забрать корону.

Выигравшая конкурс красоты «Мисс Россия — 2024» Валентина Алексеева прошла в финал «Мисс Вселенной». Она стала одной из 30 участниц, кто поборется за звание самой красивой девушки в Мексике. Об этом агентству ТАСС сообщила генеральный директор национального конкурса «Мисс Россия» Анастасия Беляк.

«На сцене она держится отлично, выглядит эффектно и умеет обаять публику. Она одна из самых молодых участниц на конкурсе и самых высоких, что ее выгодно отличает. И по своему задору она может дать фору многим латинским девушкам», — заявила Беляк.

К слову, Алексеевой всего 18 лет. В этом году она окончила школу в Чебоксарах с золотой медалью и поступила в медицинский университет. Участвовать в конкурсах красоты она стала два года назад. Впервые она побывала на «Мисс Чувашия». Кроме того, ее мама тоже участвовала в конкурсе красоты. Ольга завоевала почетный титул «Первая вице-миссис Чувашии» в прошлом году.

«Я планирую достойно представить Россию на конкуре „Мисс Вселенная“, сделаю все возможное и невозможное», — сказала Алексеева после вручения короны на конкурсе «Мисс Россия — 2024».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жительница Барнаула заняла третье место в конкурсе красоты «Миссис Вселенная — 2024».