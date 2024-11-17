Суд отказался ускорить рассмотрение уголовного дела в отношении Блиновской

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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С такой просьбой к суду обратились представители гособвинения.

Савеловский суд Москвы отклонил ускорить процесс рассмотрения уголовного дела в отношении блогера Елены Блиновской. С такой просьбой обратились представители гособвинения. С документом ознакомилось агентство ТАСС.

С такой просьбой представители гособвинения обратились в середине октября. При этом решение суда адвокаты Блиновской не опровергли, но и не подтвердили.

Дело Елены Блиновской

Елена Блиновская была задержана в 2023 году при попытке покинуть территорию РФ. Ей были предъявлены обвинения по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств.

По версии следствия, блогер использовала схему дробления бизнеса и с 2019 года по 2021 год не выплатила налогов на сумму около 900 миллионов рублей.

Блогер свою вину по этому обвинению признала. Однако обвинения в легализации средств она категорически отвергает.

В декабре 2023 года Блиновскую проверяли на нарушение условий домашнего ареста после того, как она устроила вечеринку у себя дома, кадры с которой были выложены в интернет ее друзьями. Поле этого в январе этого года блогеру изменили меру пресечения и отправили ее в СИЗО «Печатники».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогер Анастасия Костенко осталась без денег из-за налоговой.