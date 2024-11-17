Последствия ужасают: по всему миру резко снизился объем запасов пресной воды

За последние десять лет объем запасов пресной воды на Земле сильно сократился

Фото: 5-tv.ru

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Критическая ситуация началась после масштабной засухи в северной и центральной Бразилии.

В течение последних десяти лет объем запасов пресной воды на Земле сократился на 1200 кубических километров. Об этом свидетельствует исследование Международной группы ученых из США, Великобритании, Швейцарии и Франции. Данное явление может сигнализировать о начале новой устойчивой фазы засушливого климата на планете. Результаты работы были опубликованы в журнале Surveys in Geophysics.

Анализ основывается на данных, собранных в период с 2015 по 2023 год с помощью орбитальных станций и спутников НАСА. За этот период уровень пресной воды значительно снизился по сравнению с данными, собранными в период с 2002 по 2014 год.

По информации, представленной Организацией Объединенных Наций (ООН), нехватка питьевой воды может привести к таким последствиям, как голод, нищета, распространение заболеваний и военные конфликты на почве водных ресурсов.

Критическая ситуация с водными запасами началась с масштабной засухи в северной и центральной Бразилии, за которой последовали длительные засухи в таких регионах, как Азия, Австралия, Южная и Северная Америка, Европа и Африка.

Не стоит забывать о влиянии Эль-Ниньо — климатического феномена, который с 1950 года вносит изменения в погодные условия и режим осадков на всей планете из-за изменений в атмосферных потоках. После этого явления запасы пресной воды так и не восстановились.

Как подчеркивают исследователи, хотя характер и объем осадков не претерпели значительных изменений, долгие периоды засухи способствовали сильному высыханию и уплотнению почвы, вследствие чего ее способность поглощать воду уменьшилась.

С 2015 года наблюдались 13 из 30 самых интенсивных засух. Ученые предполагают, что если ситуация не изменится то, глобальное потепление может привести к истощению пресных вод, которые находятся на поверхности Земли.

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