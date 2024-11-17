Повод побежать к врачу: врач назвал подозрительные признаки головной боли

Фото: 5-tv.ru

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Многие халатно относятся, когда болит голова, ведь связывают это со стрессом, но есть случаи, когда медлить опасно для здоровья.

Если головная боль сопровождается скованностью шеи, незамедлительно стоить обратиться к врачу, так как этот сигнал тревожный. Об этом в беседе с RT предупредил невролог Виталий Акимов.

Он также добавил, что судороги, нарушение поведения, спутанность сознания, обморок, повышение температуры совместно с головной болью нехороший сигнал. К нему же он отнес и нарушение речи, зрения, чувствительности, движений. При этом Акимов пояснил, даже если сопутствующих симптомов нет, головную боль нужно лечить — она является заболеванием сама по себе.

«Появление новой головной боли или изменение ее характеристик должно вызвать подозрение: в этом случае головная боль может быть связана с другими причинами и заболеваниями, которые могут сопровождаться головной болью», — объяснил специалист.

Однако бывают случаи, когда головные боли связаны со стрессом и переутомлением, а также последствием приема лекарств.

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