Как система «все включено» доводит туристов до ожирения

Фото: www.globallookpress.com/Barbara Munker

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В ассоциации малых отелей Турции нашли решение этой проблемы.

Система «все включено» способствует появлению избыточного веса у отдыхающих. Об этом заявил президент ассоциации малых отелей Турции Эртан Устаоглу. По его словам, туристы зачастую проводят весь день, не покидая пределы номера и постоянно держа в руках подносы с едой. Это также негативно сказывается на репутации Турции как курорта.

«Не выходить из отеля и постоянно кушать. Господа, это, во-первых, рискованно для здоровья, в плане ожирения, так и для потенциала страны», — цитирует РИА Новости слова Устаоглу.

Он предложил перейти к более гибкой модели, отказываясь от системы «все включено» и организуя сотрудничество с ресторанами за пределами отеля. Это способствовало бы большей физической активности туристов и позволило бы им выбирать блюда в соответствии с личными предпочтениями.

Дискуссии о необходимости пересмотра данной системы ведутся давно — председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу также высказывался за внедрение альтернативных подходов, при которых отдыхающие могли бы самостоятельно выбирать нужные им услуги и варианты питания.

Тем не менее, как отмечает пресс-служба Российского союза туриндустрии, отдых без системы «все включено» за последние годы стал более дорогим. Это связано с резким увеличением цен на мясо и другие продукты в Турции за последние два года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Россия запретила ввоз мяса и яиц из одного региона Турции.