Метеорный поток Леониды: когда россияне смогут любоваться «падающими звездами»

Фото: 5-tv.ru

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Интенсивность звездопада в это время достигнет 15-20 метеоров в час.

В ночь с 17 на 18 ноября россияне смогут увидеть одно из самых ярких астрономических событий года — метеорный поток Леониды. Назван звездопад в честь созвездия Лев, в котором располагается его радиант. В это время интенсивность потока достигнет 15-20 метеоров в час, сообщила пресс-служба Московского планетария.

Он будет хорошо виден в обоих полушариях. «Падать» звезды будут со скоростью порядка 71 километра в секунду, а это в 200 раз больше скорости пули. При этом они оставят след, который сможет держаться в воздухе несколько минут.

Метеорный поток Леониды будет осложнен Суперлунием, которое произошло накануне. Поэтому любоваться звездопадом лучше всего в часы, когда Луна еще не поднимется над горизонтом. При этом наблюдать за одним из самых ярких астрономических явлений лучше всего за городом. Там не будет столь мощных источников света. Также следует встать так, чтобы Луна оказалась закрыта деревом или другим объектом — так ее свет не будет мешать наблюдениям.

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