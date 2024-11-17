Контрастный город: Баста признался в любви к Петербургу и его жителям

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Большую часть времени знаменитость проводит в Москве, но при возможности стремится оказаться в Северной столице, как и его супруга.

Рэпер Баста рассказал о своем отношении к Петербургу и его жителям. В интервью телеканалу 78 артист признался в любви к Северной столице и назвал петербуржцев «огненными» людьми.

«Для меня это контраст такой. Вроде в городе все степенное, вдумчивое, флегматичное. А на концертах происходит просто безумие. И для меня это приятный диссонанс. Я очень люблю Петербург и зрителей», — заявил артист.

Знаменитость также рассказал, что эту любовь к городу с ним разделяет и его вторая половинка — супруга Елена. Приезжая в Петербург, она буквально пропадает из поля зрения мужа, так как старается много гулять и наслаждаться атмосферой города. Так случилось и в этот раз. Баста прибыл в Петербург ради концерта, его жена — ради приятного отдыха.

«Мы приехали, я ее так и не видел. Она пошла гулять, очень любит Петербург. И когда я с ней приезжаю, в городе всегда солнце», — подытожил певец.

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