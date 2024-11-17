Красавица своего поколения. Умерла Светлана Светличная

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пятаков; 5-tv.ru

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Актриса будет похоронена на Троекуровском кладбище.

Ушла из жизни Светлана Светличная, на 85-м году жизни. Последнее время она боролась с неизлечимыми заболеваниями.

У нее удивительная, конечно, судьба: обладая уникальной красотой и актерским талантом, она практически не играла главных ролей. У нее был полный набор для того, чтобы стать суперзвездой — внешность, ранний успех, брак с эталонным красавцем советского кинематографа Владимиром Ивашовым. Но как-то пазл не сложился в историю успешной жизни.

В девяностые они с мужем и вовсе вынуждены были подрабатывать на стройке и в магазине, чтобы не умереть с голоду. Она так и осталась «звездой эпизодов», хоть они и были в топовых картинах.

Вспомним Анну Сергевну в халатике с перламутровыми пуговицами из «Бриллиантовой руки», вспомним Габи в «Семнадцати мгновениях весны», вспомним Надю в сериале «Место встречи изменить нельзя». И многие-многие другие образы — навсегда в памяти зрителей.

Прощание со Светланой Светличной пройдет в Белом зале Дома кино в среду 20 ноября. Актриса будет похоронена на Троекуровском кладбище. И в этом тоже определенная драма, ведь ее муж и младший сын покоятся на Ваганьковском.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об успехе и трагедии Светланы Светличной.