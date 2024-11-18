Поймал Дзен: как основатель йога-центра развращал адептов своего культа

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Формально направление относится к сфере спорта. Однако на этих тренировках промывают мозги и развивают «эволюцию души через семя лидера секты».

Королеву Марафонов Елену Блиновскую признали официально банкротом. Теперь все ее имущество движимое и недвижимое будет распродавать финансовый управляющий, в том числе с молотка могут пустить украшения, бытовую технику, мебель, все что имеет какую-то ценность и дороже десяти тысяч рублей. Но и про саму Блиновскую не забудут ей с распродажи положено содержание в размере прожиточного минимума — около 20 тысяч рублей в месяц.

Впрочем, банкротство благо для самой Блиновской. Так не будет капать пени за просрочку по неуплаченным налогам. А их в сумме с самими долгами уже больше миллиарда рублей. Легкие деньги инфоцыганства кружат голову и привлекают в бизнес людей с сомнительной биографией и методами.

На прошлой неделе суд в Москве арестовал коуча по «женской энергии», «яснознающего целителя», как он себя называл, Ярослава Голдырева. За изнасилование. Помогал, так сказать, раскрепостить путем телесных практик.

Еще более серьезные обвинения в сексуальных контактах с несовершеннолетней посыпались и еще на одного популярного в соцсетях просветителя Имрама Масаханова. Заявительниц несколько все из Пятигорска, где благочестивый с виду проповедник начинал свой путь в познании мира. Скандал дошел до Госдумы. СК начал проверку. Целитель благоразумно заграницей.

Рынок студий йоги вырос на 25% с 2022 года. Формально направление относится к сфере спорта. Так зачем на этих тренировках промывают мозги? Расследование Алексея Полторанина.

Что царило внутри «Имам Крийи» близкий друг основателя Владислав Воропаев, наверняка, знает. Бывший судья Ставропольского края открыл в себе чакры после сложения полномочий. Спустя почти десять лет основателя движения Имрана Мусаханова бывшие ученицы обвинили в сексуальном насилии.

«Стали появляться новые жертвы. Девочки стали выходить, стали не бояться рассказывать об этом», — говорит одна из жертв насилия.

Некоторые из пострадавших до сих пор боятся показывать свои лица, они провели вместе с просветленным мастером долгие месяцы после чего им пришлось обратится за помощью к психологам.

«Он мне начал издалека рассказывать о том, что есть такие практики, когда мастера спят с женщинами и приводят эволюционную душу через свое семя», — продолжает потерпевшая.

«Во многих таких йогических группах. Например, те, которые пошли по пути Ошо Раджниша, который в конце жизни более чем в тридцати странах мира был запрещен на въезд и скончался от СПИДа», — говорит судебный эксперт Игорь Иванишко.

Другая пострадавшая Анастасия, рассказывает, что у нее все началось с обычного массажа, который быстро зашел слишком далеко.

«Начала отталкивать его, но он сказал, что мне нельзя отказываться. Мне это будет правильно для меня. Начал оперировать разными духовными какими-то терминами», — говорит еще одна пострадавшая Анастасия.

Ангелина познакомилась с Мусахановым на его концерте, он выступал как музыкант и сходу пригласил девушку к себе домой, на йогу.

«По всем стенам были развешаны изображения Саи Бабы. Для меня это было что-то незнакомое и отдавало сильно сектантством», — говорит пострадавшая Ангелина.

«Саи Баба — это лидер деструктивной секты, который объявил себя богом. Известно, что он занимался педофилией, у него там были убийства, в том числе убивали людей, которые пытались его разоблачить. Это как секта Мусаханова, но гораздо в большем объеме», — говорит профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, специалист по нетрадиционным религиозным движениям и сектам Александр Доворкин.

Имран Мусаханов создал йога-учение имени самого себя «Имрам Крийя», сам он местный, из Ессентуков, поймал дзен после поездки в Индию, где якобы его благословил сам Саи Баба. В интернете у основателя движения миллионы просмотров его роликов: странные рассуждения о семье, загробной жизни или вот подготовке к смерти.

«Каким образом он будет уходить — сидя или лежа в каком состоянии, с каким именем бога», — говорит сам Имран Мусаханов.

Вот он дом Имрана Мусаханова. Медитации проходили на втором этаже. Там располагался зал для йоги. Сейчас все окна завешены шторками.

Со своими лекциями он ездил по всей стране, собирал залы, но из-за скандала недавно уехал из России. Многие из адептов воспринимали Имрана как отца и не ожидали от него ничего плохого.

«А почему я решила довериться? А потому что на него все молились. Его боготворили. Говорили, что это новое пришествие, что он Иисус», — говорит одна из пострадавших.

Сам гуру все обвинения в свой адрес отрицает и продолжает практики, но уже в Дубае.

«Перед богом я чист, перед теми, кто меня знает я чист», — объясняется Имран Мусаханов.

Медитации, лекции, затем опасные, а порой трамвирующие практики. В России сейчас почти 3,5 тысячи различных йога-центров. Где на самом деле про здоровье, а где что-то опасно большее.

«Если вы пришли на занятия, то вы должны выполнить упражнение позаниматься, послушать музыку и уйти. А если вам начинают рассказывать про что-то еще больше, то это уже стоит задуматься», — говорит научный сотрудник лаборатории деструктологии Московского государственного университета лингвистического университета Ольга Стрекалова.

Центр столицы. В зале уже собрались адепты Сахаджи Йоги. Полтора часа в позе лотоса при приглушенном свете. Через пару-тройку занятий я стану духом и спасителем всего человечества, но для начала надо пробудить энергию кундалини.

Специальной интонацией духовный мастер словно гипнотизирует адептов. Рядом с ним: портрет создательницы этой ветви йоги, Нирмалы Шриставы, которая и провозгласила себя святым духом. Ее уже нет в живых, но центры Сахаджи йоги, где ей поклоняются есть по всему миру.

«Вы начинаете верить в Прану, которой реально не существует. Поэтому занятия йогой располагают к дальнейшей вербовке, к попаданию уже в более опасные культы», — поясняет кандидат психологических наук, эксперт по культурам, сектам и деструктивным тренингам Александр Невеев.

Например, Ананда Марга, в родной Индии была запрещена, а в российском Приморье суд даже признал их отделение — религиозной организацией с фанатичным уклоном, они переименовались и продолжили. Вот отделение в Москве, адепты монотонно распевают одну и ту же фразу: «Баба нам Кевалам», что значит «только имя отца». Создателя учения — Прабхата Саркара. Судимого за подстрекательства к убийствам, и умершего в 1990 году.

Главным наставником Российского отделения до недавнего времени был Дада Садананда или Александр Попеляев, несостоявшийся строитель, который сбежал в Европу. Дела его принял новый дада — Ананда, бывший консультант спортивного магазина.

Имран Мусаханов окончил строительный техникум. Говорит, что еще в шестнадцать лет начал изучать восточные системы оздоровления, но, как водится, в этой среде ни документов, ни подтверждений. В России сотни самоучек, которые почитали немного литературы об индийской культуре, съездили в Индию и открыли йога студию. И вместо оздоровительной практики теперь призывают своих учеников на медитациях изменить отношение к миру, родственникам и работе. И это главный критерий, когда заканчиваются оздоровительные техники и начинается не просто духовная трансформация сознания, а противопоставление учеников обществу, сразу стоит остановится.