Расследование длиной в 30 лет: почему до сих пор не удалось раскрыть убийство Талькова

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Петербурге допросили звезд, которые были на одном мероприятии с певцом в том вечер.

Певица Наталья Королева оказалась в суде. Правда, в качестве свидетеля.

В Петербурге ее расспрашивали о роковом концерте шестого октября 1991 года, когда во Дворце спорта «Юбилейный» застрелили Игоря Талькова. В момент преступления Королева, тогда 18-летняя начинающая певица, была на сцене в дуэте с Игорем Николаевым - тогда еще не мужем. Их прервал конферансье и объявил о стрельбе.

Так что по факту рассказать об убийстве ей было нечего. Тем не менее, она подтвердила, что порядок выступления на сцене в сборных концертах для исполнителей имеет значение. Собственно, это и было поводом для драки между командой Талькова и командой Азизы.

И вот уже 30 лет разбираются, что же там произошло. Сейчас следствие вышло на приоритетную версию, что роковой выстрел сделал все-таки директор Талькова Валерий Шляфман, но из пистолета телохранителя Азизы - в борьбе. И роковой рикошет в Талькова.

Шляфман все эти годы живет в Израиле и свою вину отрицает. Охранник Азизы умер восемь лет назад от цирроза печени. Установить все обстоятельства убийства в таких условиях сложно, но это для следователей уже стало делом чести, не взирая на звездный статус свидетелей и подозреваемых.