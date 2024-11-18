Червивая партия: как через лаборатории качества на рынок просачивается контрафакт

Фото, видео: 5-tv.ru

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Директор завода не стал юлить. Да, консервы его. А черви в печени, вполне нормальное явление. Так ли это?

«Роскачество» проверит все 90 сертификационных центров, которые выдают документы о соответствии товара всем нормам и требованиям безопасности и качества. Будут действовать методом «слепых» закупок, то есть под видом реальных заказчиков услуг.

Поводом для проверки стала серия расследований Мультимедийного информационного центра (МИЦ) «Известия», в ходе которых нашим журналистам выдали, например, сертификат качества на кроссовки, которых не существовало в природе. Это стало возможным, поскольку проверяющие в одном из этих центров даже не смотрели на саму обувь. Где-то бумаги выдают как ясновидящие, по фотографии. Контрафакт заполонил маркетплейсы и полки магазинов. Хотя по бумагам — вроде все верно. Пришло время проверить тех, кто выдает эти бумаги.

«Известия» продолжают свое исследование потребительского рынка и на этой неделе нами была вскрыта новая схема реализации консервов. Все началось с жалоб наших зрителей, которые в магазинах Петербурга купили банки с печенью минтая, в которых оказались черви. Лаборатория подтвердила — точно, черви. Позднее такие же зараженные банки мы нашли в магазинах Москвы, Подмосковья, Красноярска, Владимира. В общем «червивой» оказалась огромная партия, которую развезли практически по всей России.

А вот найти производителя оказалось непросто. На банках было указано сразу три адреса, где якобы выпускают эти консервы. Сразу скажу, два из них липовые. Пройти этот квест явно не под силу простому покупателю, который оказался недоволен продукцией. И все-таки производитель был найден. И знаете что? Он попытался нас убедить, что черви в банках — это нормально. По ГОСТу. По какому и кто им выдал сертификаты расследование Владислава Харченко.

«Смотрю — полосочка какая-то. Вторая третья, четвертая, пятая. Отделил, а это червяки», — говорит Илья Обрамов.

Сюрприз на завтрак: печень минтая с нехарактерными вкраплениями, не указанными в составе. Илья из Санкт-Петербурга успел съесть несколько бутербродов, когда готовил следующий жене, увидел то, что отбило аппетит надолго у обоих.

«В каждой банке после проведения испытаний были обнаружены нежизнеспособные личинки нематод рода Anisakis», — обращает внимание сотрудник лаборатории Мария Маслякова.

Мы решили проверить другие банки той же марки, вдруг все-таки исключение, и в первой попавшей та же картина. Более того, с такими же инородными организмами в привычной печени минтая столкнулись жители Красноярска и Владимира. Покупали консервы в разных магазинах, они нашлись на полках всех крупных ритейлеров.

Не меньше сюрпризов и на этикетке. Вместо привычного одного производителя указаны сразу три. Один из них находится во Владивостоке. Казалось бы, логично, как минимум океан рядом, но в компании сразу открестились.

Два следующих по списку производителя оба во Владимирской области. Отправляемся по адресам. Этот склад в небольшом городе Лакинск. На входе встречаем сотрудника, говорим, что ищем надежного поставщика.

Директор предприятия по телефону тоже говорит — не их рук дело:

«Чтобы вы понимали. Наш заво — Г-11. Г-83 — это не наш завод, я не знаю чей».

Методом исключения остался только один завод в маленьком селе Владимирской области. На территории предприятия не многолюдно. Пообщавшись с сотрудником узнаем, что объемы производства в последнее время несколько снизились, а директор завода не стал юлить. Да, консервы его. А черви в печени, вполне нормальное явление:

«Возьмите всех производителей, кто там стоит. Там стоит восемь или девять производителей. И будет тот же самый результат. Я вам даю 99%».

Зачем подделал торговую марку умолчал, а про червивую норму, как оказалось мягко говоря преувеличил.

«Согласно законодательству РФ в области рыбной продукции все сейчас ориентируются на сороковой тех. регламент по безопасности рыбы и рыбной продукции. Где в готовой продукции консервированной или любой другой готовой продукции не допускается содержание личинок гельминтов опасных для здоровья человека», — поясняет начальник отдела диагностики болезни рыб референтной лаборатории ФГБУ национальный центр безопасности рыбного и сельскохозяйственного сырья Ольга Авакумова.

И здесь становится еще больше вопросов. Ведь у производителя консервов в наличии необходимые сертификаты соответствия. Но как их выдают, уже притча во языцех в отрасли. Не случайно именно сейчас «Роскачество» начало масштабные проверки сертификационных центров, буквально всех девяносто.

«Действительно, сейчас на рынке, можно сказать так выдаче сертификатов сложилась криминальная обстановка, когда любой недобросовестный предприниматель может просто зайдя в Интернет за пару десятков тысяч, купить сертификат на любую продукцию, ему этот сертификат привезут и отдадут, даже несмотря на ту продукцию, которую он собирается производить и реализовывать. Он ее не будет сдавать в лаборатории на испытания, не будет отбираться никаких образцов», — считает председатель правления московского общества защиты прав потребителей, член общественного совета при Роспотребнадзоре Антон Незрецкий.

Могла бы помочь избежать подобного государственная система «Меркурий», которая отслеживает весь путь продуктов животного происхождения, в нашем случае рыбы, буквально от моря до завода, но там ее полномочия пока заканчиваются. С сентября стартовала обязательная маркировка уже и консервов, то есть теперь вплоть до прилавка, но бизнесу дали время подготовится и только с декабря это года внедрят повсеместно. А пока уже подготовились нечистые на руку помощники. В сети сотни объявлений, где обещают за вас все организовать только платите. Что-то демонстрировать подтверждать необязательно.

«В „Меркурии“ главное зарегистрироваться, а потом вам все дороги открыты», — поясняет делец.

«Просто, чем быстрее, тем лучше, сами понимаете. Рыба еще не особо такого хорошего».

«Можем сами решить этот вопрос. Обычный 16 тысяч у нас стоит сделать, а решить вопрос с помещением еще 50 тысяч сверху».

Из-за таких «посредников» доля контрафакта на рынке консервов сейчас достигает 40%. В условиях, в которых его изготавливают — мертвые черви самое безобидное что может появится.

«В данном случае очевидно, что это некое, ну, в кавычках подвальное производство, когда эту продукцию готовились в совершенно невообразимо, ужасно в условиях, где не соблюдались ни термическая обработка, никакие там, не знаю, нормы хранения», — говорит первый вице-президент международной ассоциации анти-контрафакта Байсолт Хамзатов.

Еще вопрос конечно к торговым сетям, как они проверяют своих поставщиков. Как только начались проверки, владельцы магазинов заверили: товар еще раз проверят. И на всякий случай убрали все консервы оскандалившегося производителя. Покупатель может обратиться в магазин или на горячую линию и вернуть деньги за некачественный товар.

Контрафактной печени минтая из Владимирской области сегодня действительно не найти. Мы обошли несколько крупных магазинов и не увидели на полках консервов от этого производителя. Но ассортимент огромный. Поэтому для покупателей это лотерея, ведь не понятно, в какой из этих банок снова встретятся черви.