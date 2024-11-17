Космическая экспедиция на Земле: как Россия готовится к освоению Луны

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Москве завершился уникальный научный эксперимент.

Сфера, где для нас нет и не может быть никаких санкций и ограничений — космос. Как доложил глава «Роскосмоса» президенту, в планах ведомства кратно нарастить производство спутников. Есть у России и более амбициозные планы по освоению Луны.

Пока идет подготовка на Земле. В Москве завершился научный эксперимент, где шесть добровольцев — четыре женщины и двое мужчин — год прожили в макете «лунного» корабля и отработали психологическое взаимодействие во время длительного полета.

Америка и Китай также развивают свои лунные программы — и это честная конкуренция. В отличие от той, что нам пытаются навязать на Земле. Оказалось, что даже в экстремальных условиях можно находить общий язык и заботиться друг о друге. Доказано экспериментально.