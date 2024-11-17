P.Diddy попытался связаться со своими жертвами из тюрьмы

Фото: www.globallookpress.com/Press/ks3

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Рэпер выкупал право на телефонные звонки у других заключенных.

Прокуратура США обвиняет продюсера P. Diddy (Шона Комбса) в попытке воспрепятствовать расследованию своих преступлений. На этот раз рэпер пытался связаться со свидетелями и жертвами прямо из тюрьмы. Об этом сообщает The New York Times.

«Он делал несанкционированные звонки, используя телефонные счета по меньшей мере восьми других заключенных, инструктируя их платить им — иногда через их кооперативные счета, чтобы договориться о сотрудничестве», — говорится в сообщении.

Эти звонки стали подтверждением нарушения P. Diddy правил тюрьмы и препятствовали расследованию дела. О чем и с кем говорил заключенный, говорится в судебных документах. Эту информацию разглашать не стали. Комбс отрицает, что пытался связаться с пострадавшими.

Арест рэпера P. Diddy

В сентябре рэпера P. Diddy (Шон Джон Комбс) арестовали по подозрению в вымогательстве и торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Также его обвиняют в организации так называемых «белых вечеринок» с участием звезд американского шоу-бизнеса, на которых якобы имели место разврат, наркотики и сексуальное насилие. В прессу просочились фото и видео с вечеринок P. Diddy, самые ранние из которых датированы 2011 годом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что видел Тимати на скандальных вечеринках P. Diddy.